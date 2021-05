Zverev tra la gloria madrilena e Berrettini

Un’altra giornata di gala per il tennis italiano: Matteo Berrettini è impegnato nella finale del Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Alexander Zverev.

Il romano ha recuperato rapidamente la forma dopo il lungo stop post Australian Open: ha vinto il torneo di Belgrado e in Spagna ha perso un solo set, contro il cileno Garin. Sconfiggendo il norvegese Ruud ha portato a otto la serie di successi consecutivi. Adesso, però, se la vedrà con un rivale tostissimo.

Il tedesco non ha sbagliato un colpo a Madrid, ha anche buttato fuori Rafa Nadal e Dominic Thiem ed è in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti con Berrettini. Che però ricorda perfettamente il precedente vittorioso: ha battuto Zverev sulla terra rossa a Roma nel 2019 con un doppio 7-5. Benché non sia favorito Matteo può aggrapparsi anche a questo per darsi un’ulteriore motivazione.

OPTA | 09-05-2021 08:20