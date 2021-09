Zverev di nuovo sulla strada di Djokovic

E’ di quelli alti il penultimo ostacolo che Nole Djokovic deve superare nella corsa verso la conquista degli Open degli Stati Uniti e quindi del Grande Slam: Alexander Zverev arriva da sedici incontri vinti di fila, che l’hanno portato a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi e il torneo di Cincinnati.

Non è un dettaglio il fatto che a Tokyo il tedesco abbia eliminato anche il serbo, sbarrandogli la strada verso il Golden Slam (1-6 6-3 6-1) e che in passato abbia battuto Djokovic altre due volte, a Roma nel 2017 e a Londra nel 2018, alle Atp Finals.

Per Nole, che anche con Berrettini ha lasciato un set per strada, ci sarà da sudare contro il 24enne di Amburgo, che mai come oggi è superiore anche agli altri due finalisti (Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev, con il russo favorito).

10-09-2021