Zizi Roberts e D’Aversa: Monza non dimentica

Chi si ricorda di Zizi Roberts? Liberiano come George Weah, ha messo la firma all’ultimo successo del Monza con il Venezia in Serie B. Il dato risale al 14 settembre 1997, quando i biancorossi si imposero in casa di misura (1-0), grazie alla sua rete. Curiosamente il ragazzo rischiò di non giocare, perché si era addormentato in albergo e arrivò allo stadio in fretta e furia. In campo, quel giorno, c’era anche Roberto D’Aversa, dato come possibile sostituto di Cristian Brocchi in caso di nuovo risultato negativo dell’undici brianzolo, di scena al Penzo venerdì sera.

Brocchi deve reinventare la difesa, perché saranno assenti sia Bellusci che Paletta e anche davanti ha i suoi problemi, dato che mancheranno Boateng e D’Errico. Balotelli non è stato convocato.

C’è da attendersi un match combattuto. Attenzione ai cartellini e alla possibilità che vengano assegnati rigori: potrebbe venire fuori un 1-1.

OPTA | 11-12-2020 13:29