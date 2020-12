Wout Weghorst non intende fermarsi

Il Wolfsburg si presenta con ampie garanzie alla sfida casalinga di venerdì sera con l’Eintracht: non ha trovato il gol solamente in una delle ultime 25 partite contro i rossoneri (0-2 interno nel febbraio 2012). I Lupi hanno ottenuto quattro clean sheet nelle ultime otto sfide. Il Wolfsburg è ancora imbattuto dopo 10 giornate, la propria striscia di imbattibilità più lunga all’inizio di una singola stagione. Il record di partite senza sconfitte del Wolfsburg in campionato resta di 11 partite, l’ultima volta nel 2014/15. Il Wolfsburg ha conquistato 18 punti nelle prime 10 partite, il proprio miglior risultato dal 2015/16. I Lupi hanno realizzato 16 reti: l’ultima volta che ne hanno segnate di più risale al 2014/15 (20). L’Eintacht non ottiene un clean sheet da 15 partite in Bundesliga (24 gol subiti). L’ultima striscia di questo tipo più lunga risale al 2008 (21 partite di fila).

Attenzione a Wout Weghorts: il calciatore del Wolfsburg ha segnato in quattro partite di fila per la prima volta. Il record per il club è di sei partite consecutive, siglato da Edin Dzeko e Andrzej Juskowiak. L’olandese si prenota anche per venerdì sera, da prendere in considerazione l’ipotesi di una doppietta.

OPTA | 11-12-2020 13:20