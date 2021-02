Wolfsburg blindato, l’Arminia ci prova

Il Wolfsburg ha ottenuto in media più punti a partita contro l’Arminia Bielefeld in Bundesliga rispetto contro ogni altro avversario (2.12). Inoltre, i Lupi hanno una percentuale di successo più alta contro l’Arminia rispetto contro ogni altra squadra nel massimo campionato (65%). Con il successo 2-1 nella gara d’andata, il Wolfsburg ha vinto tutte le ultime quattro sfide in Bundesliga contro l’Arminia Bielefeld. E’ la striscia aperta di successi consecutivi più lunga contro una squadra attualmente nel massimo campionato.

La serie aperta di quattro sconfitte di fila contro il Wolfsburg in Bundesliga è la più lunga dell’Arminia Bielefeld contro un avversario attualmente nel massimo campionato (quattro). Il Wolfsburg è reduce da sei clean sheet consecutivi in partite ufficiali, estendendo il proprio record nel calcio professionistico. L’ultimo gol incassato risale a un mese fa, realizzato da Willi Orban del Lipsia il 16 gennaio (più di 9 ore e mezza/576 minuti fa).

Il Wolfsburg ha la seconda migliore difesa in questo campionato con soli 19 gol incassati (dietro al Lipsia, 18).

