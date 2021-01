Wizards, è il momento di sbloccarsi

E’ stato un inizio di stagione da incubo per i Washington Wizards. L’arrivo di Russell Westbrook, che ha comunuque iniziato subito a collezionare triple doppie, non è bastato alla franchigia della capitale per confermare sul campo le sue ambizioni da playoff. I due ko con i sorprendenti Orlando Magic sono stati seguiti da un’altra brutta sconfitta con i Chicago Bulls. E proprio di nuovo contro i tori dell’Illinois cercheranno subito di riscattarsi Beal e compagni.

Alla Capital One Arena i favori sono per i padroni di casa che dovrebbero finalmente sbloccarsi, centrando la prima vittoria stagionale che li rimetterebbe comunque sulla giustra strada per l’ottavo posto. A fare la differenza potrebbe essere la fase difensiva che finora però ha fatto acqua da tutte le parti per quanto riguarda i Wizards.

Solo concedendo qualche punto in meno e magari abbassando i ritmi si possono raggiungere gli obiettivi in una Eastern Conference più competitiva che mai.

OPTA | 31-12-2020 12:29