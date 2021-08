Winston-Salem: un lunedì con quattro italiani

Sono addirittura quattro i tennisti italiani impegnati oggi al torneo Atp 250 di Winston-Salem: si tratta dell’ultimo appuntamento di preparazione all’Open degli Stati Uniti.

Marco Cecchinato, che è già approdato al secondo turno battendo Sandgren, se la vedrà con Dominik Koepfer, uno che sul veloce si trova bene. Sarà dure per il siciliano, come sarà dura per l’esperto Andreas Seppi, che per il primo turno incontrerà il tenace bielorusso Ilya Ivashka.

Primo turno anche per Gianluca Mager, contro il qualificato Tung-Lin Wu: per entrare nel tabellone ha battuto Donald Young e Pierre-Hugues Herbert e quindi va preso con le pinze.

Per Lorenzo Musetti, anch’egli al primo turno, Federico Coria: occasione per il toscano contro un tennista che preferisce la terra battuta.

