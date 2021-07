Wimbledon, le donne in semifinale

A Wimbledon è venuto il momento delle semifinali del singolare femminile. Giovedì scenderanno in campo sia la numero 1 che la numero 2 del tabellone, Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka.

L’australiana se la vedrà con Angelique Kerber, tedesca che sull’erba quest’anno ha già vinto a Bad Homburg e che in bacheca ha già tre titoli dello Slam. La tedesca è anche avanti nei confronti diretti con la Barty (3-2): cercherà di farle lo sgambetto anche se non sarà per nulla facile.

Aryna Sabalenka affronterà Karolina Pliskova: la ceca è l’unica tennista a non aver perso neanche un set in questo torneo e ha le carte in regola per creare più di un grattacapo alla bielorussa, che comunque nel 2021 sta giocando ad alti livelli.

OPTA | 08-07-2021 07:44