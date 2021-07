Wimbledon, le donne in campo per i quarti

Grandi protagoniste le donne del martedì di Wimbledon: ci sono i quarti di finale.

In campo, tra le altre, Ajla Tomljanovic, la fidanzata di Matteo Berrettini, che se la vedrà con Ashleigh Barty nel derby australiano dopo essersi sbarazzata di Cornet e Ostapenko. Barty, naturalmente, favorita.

Karolina Muchova affronterà Angelique Kerber: la tedesca ha già vinto due volte ma stavolta sarà dura contro una rivale molto in forma: tra le altre, a Londra, ha eliminato anche Camila Giorgi.

Karolina Pliskova, sulla carta, non dovrebbe dare scampo a Viktorija Golubic, mentre Aryna Sabalenka potrebbe dovere faticare per avere la meglio su Ons Jabeur: a oggi, tra le due, il bilancio è in parita, anche se la bielorussa ha tutto per farsi preferire.

OPTA | 06-07-2021 08:06