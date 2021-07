Wimbledon, avversari da tre continenti

Sono tre gli italiani in campo a Wimbledon nella giornata di giovedì per il torneo maschile.

Matteo Berrettini, che ha piegato Guido Pella dopo una partenza dall’andamento lento, se la vedrà con l’olandese Botic van de Zandschulp: un lucky-loser che non dovrebbe dare problemi al tennista romano.

Per Lorenzo Sonego ostacolo Daniel Elahi Galan: il piemontese ha già battuto due volte il colombiano e ha le carte in regola per sconfiggerlo di nuovo.

Gianluca Mager, infine, sarà opposto all’imprevedibile Nick Kyrgios: il 26enne di Canberra è reduce dalla maratona vinta con il mancino francese Ugo Humbert e ha talento da vendere. Se Nick sarà in giornata le difficoltà per il ligure saranno molto grandi…

