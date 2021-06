Wimbledon, altri italiani in campo

Dopo una prima giornata che ha regalato qualche inaspettata delusione agli Azzurri anche oggi va in campo un manipolo di tennisti di casa nostra, tra cui Fabio Fognini che deve completare l’opera con Ramos Vinolas: il ligure è avanti di due set.

Lorenzo Sonego se la vedrà con Pedro Sousa, non esattamente uno che ama l’erba, e il torinese è quindi favorito. Un Juan Ignacio Londero non al top della carriera affronterà Gianluca Mager (anche in questo caso il ligure ha tutto per vincere), mentre Lorenzo Musetti avrà di fronte un Hubert Hurkacz che non è più quello di Miami. Ma che potrebbe reagire rendendo molto difficile la vita al giovane talento toscano.

Per Caruso, infine, servirà un mezzo miracolo per sbarazzarsi di Marin Cilic.

OPTA | 29-06-2021 06:18