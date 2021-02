Werder Brema ed Eintracht cercano gol

Questa sarà la sfida numero 109 tra Werder Brema ed Eintracht nel calcio professionistico, con la squadra di Francoforte che ha ottenuto 40 successi. Contro nessun’altra squadra ha vinto più incontri (40 anche vs Schalke).

L’Eintracht è imbattuto da cinque partite ufficiali contro il Werder Brema e ha trovato il gol in tutte le ultime 10 occasioni. Contro nessun’altra squadra attualmente in Bundesliga ha una striscia aperta di partite consecutive con gol più lunga. Per la prima volta in questa stagione il Werder Brema non ha trovato il gol in due partite di fila. Lo Schalke è l’unica altra squadra che deve ancora segnare in questo febbraio: entrambe le squadre hanno siglato l’ultima rete nello scontro diretto di fine gennaio (1-1). Nell’ultimo turno il Werder è stato sconfitto 0-4 dall’Hoffenheim, incassando tante reti quante nelle sei precedenti gare di Bundesliga in quella che è stata la sconfitta più pesante della squadra di Brema dallo 0-5 contro il Mainz nel dicembre 2019.

Dall’inizio della scorsa stagione, il Werder Brema non ha vinto alcuna delle sfide in Bundesliga contro squadre nelle prime quattro posizioni a inizio giornata. In questa stagione però ha strappato un pareggio contro Bayern e Leverkusen (1-1). L’Eintracht Francoforte ha battuto 2-1 il Bayern nell’ultimo turno registrando la quinta vittoria consecutiva in Bundesliga. Solo in una occasione precedente ha ottenuto una striscia di vittorie così lunga con Adi Hutter in panchina, tra febbraio e aprile 2019 (sei partite).

OPTA | 25-02-2021 20:25