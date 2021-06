Wembley ospita la super-sfida

Il terzo incontro tra Inghilterra e Germania agli Europei si gioca a allo stadio di Wembley: la Nazionale tedesca ha vinto 6-5 ai rigori (dopo un pareggio per 1-1) nella semifinale del 1996, prima che l’Inghilterra vincesse 1-0 nella fase a gironi a EURO 2000. Questo sarà il tredicesimo incontro tra Inghilterra e Germania allo stadio di Wembley. L’Inghilterra ha vinto quattro delle prime cinque partite, inclusa la finale dei Mondiali del 1966, ma non ha vinto nelle ultime sette gare in ordine di tempo contro i tedeschi in questo stadio.

In tutti i principali tornei (Europei e Mondiali), Inghilterra e Germania si sono incontrate sette volte in precedenza. Entrambe le squadre hanno vinto due partite ciascuna con tre pareggi, anche se i tedeschi sono passati ai rigori dopo due di quei pareggi. La partita dell’Inghilterra con la Germania sarà la 300esima partita internazionale allo stadio di Wembley, la 77esima partita nella nuova sede dalla riapertura nel 2007. I Tre Leoni hanno vinto 187 volte in questo stadio e sono imbattuti nelle loro 14 partite valide per un Europeo o un Mondiale in questo impianto.

La Germania ha raggiunto almeno la semifinale in ciascuna delle ultime tre edizioni del Campionato Europeo. Inoltre, da quando il torneo è stato ampliato nel 1996, i tedeschi hanno raggiunto la final-four della competizione ogni volta che sono approdati alla fase ad eliminazione diretta. Le ultime quattro vittorie dell’Inghilterra sono state tutte per 1-0, tante volte questo punteggio quanto nelle precedenti 26 vittorie. L’unico anno solare in cui la nazionale inglese ha registrato cinque vittorie per 1-0 è stato nel 1990, due delle quali arrivate ai Mondiali del 1990 quando hanno raggiunto la semifinale.

La squadra tedesca ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime otto partite nei tornei più importanti (Europei e Coppa del Mondo). L’ultimo clean sheet risale al 3-0 contro la Slovacchia ad EURO 2016. Solo una volta ha avuto una serie più lunga senza un clean sheet in un grande torneo: le sue prime nove partite ai Mondiali tra il 1934 e il 1954.

