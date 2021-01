Weghorst vuole far male al Dortmund

Prima partita dell’anno solare 2021 per Borussia Dortmund e Wolfsburg, che si affrontano in uno dei due posticipi domenicali della quattordicesima giornata di Bundesliga.

Se il pronostico è a favore dei gialloneri soprattutto per il blasone e il valore generale della rosa, è anche vero che i Lupi biancoverdi, che hanno chiuso il 2020 con la vittoria ai danni dello Stoccarda, hanno attualmente due punti in più in classifica (24, contro i 22 della squadra allenata da Edin Terzic) e possono contare su un Wout Weghorst che avrà voglia di rifarsi dopo quattro partite a secco.

Il bomber del Wolfsburg, che prima del digiuno aveva realizzato nove reti in altrettante partite di campionato, avrà inoltre uno stimolo in più per andare a segno al Westfalenstadion: il Borussia Dortmund, infatti, è l’unica delle avversarie del Wolfsburg nel massimo campionato tedesco 2020/21 cui non ha mai segnato in carriera. L’occasione è ghiotta, quindi, non solo per interrompere una striscia senza gol ma anche per stabilire un particolare, e invidiabile, primato.

OPTA | 02-01-2021 21:00