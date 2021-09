Vuelta, una tappa da fughe

Ormai Primoz Roglic ha in mano la Vuelta 2021 e non potrà di certo metterlo in difficoltà la diciannovesima tappa, la Tapia-Monforte de Lemos, una frazione lunga 191 chilometri che presenta tre Gpm all’inizio ma che poi non ha asperità se non nel finale, ma senza esagerare.

Probabile che fin da subito qualche carneade fuori classifica provi la fuga e che lo lascino andare ma sarà dura andare fino in fondo vista la morfologia della seconda parte della frazione.

Una tappa interlocutoria, insomma, prima del gran finale e del sempre più probabile ennesimo trionfo dello sloveno sulle strade spagnole.

OPTA | 02-09-2021 21:43