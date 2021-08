Vuelta, un mercoledì per ruote veloci

Sarà ancora una tappa per velocisti la quinta frazione della Vuelta a España 2021: la Tarancon-Albacete di 184,4 km non presenta nessuna ascesa così come la tappa di ieri vinta da Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick-Step), che ha potuto finalmente dire di avere chiuso il cerchio dopo quanto gli è successo lo scorso anno.

L’olandese si candida per una nuova affermazione ma dovrà fare i conti soprattutto con Jasper Philipsen (Alpecin Fenix). Attenzione anche ad Arnaud Démare (Groupama FDJ), Magnus Cort Nielsen (EF Nippo), Michael Matthews (BikeExchange) e, perché no, ad Alberto Dainese (Team DSM): è in crescita.

OPTA | 18-08-2021 07:48