Vuelta, occhio allo strappo decisivo

Negli ultimi due giorni i velocisti l’hanno fatta da padroni alla Vuelta ma giovedì non sarà così: La Requena-Alto de la Montaña de Cullera, di 158,3 chilometri, si chiuderà con uno strappo conclusivo nel quale potrebbe decidersi tutto. La salita che porta al traguardo non è lunga (1,9 km) ma con una pendenza media che sfiora il 9,5%.

Non una tappa da scalatori puri ma non si può escludere un guizzo di Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Numerosi i candidati alla vittoria di tappa a partire da Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che si è rinvigorito con l’oro di Tokyo. Michael Matthews (Bike Exchange) e Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) possono dire la loro, così come Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Andrea Bagioli (Deceuninck Quick-Step).

Per finire occhio all’eterno Alejandro Valverde.

OPTA | 19-08-2021 07:53