Vuelta, ecco le montagne che decidono

Arrivano le montagne, quelle decisive. La Vuelta di Spagna entra nella fase più delicata e lo fa con la Unquera-Lagos de Covadonga di 185 chilometri, la diciassettesima tappa.

Si tratta di una frazione che metterà a dura prova i partecipanti, con poca pianura e quattro salite di un certo livello: l’ultima comincia a 8 chilometri dal traguardo e presenta pendenze medie del 9.3% e massime del 14%.

Roglic andrà sicuramente all’assalto per riprendere la maglia rossa, attenzione anche a Mas e Haig e da non escludere assolutamente Bardet e Majka se si ragiona su chi taglierà il traguardo per primo.

OPTA | 01-09-2021 06:44