Volley, Supercoppa: Perugia lancia la sfida a Civitanova

Volley italiano in pieno fermento in questo scorcio finale di settembre che coincide con la ripresa dell’attività dopo la lunghissima interruzione causata dalla pandemia di Coronavirus.

Mentre infatti per il prossimo fine settimana è fissato l’inizio della SuperLega e mentre si attende la definizione delle qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia, venerdì 25 settembre sarà il giorno in cui sarà assegnato il secondo titolo dell’anno solare, la Supercoppa Italiana.

A giocarsi la finale al PalaOlimpia di Verona saranno Civitanova e Perugia, rispettivamente prima e terza classificata della SuperLega 2019-2020 al momento dell’interruzione della regular season.

La sfida si giocherà in finale per la seconda volta nella storia. Marchigiani e umbri hanno dato vita alla Supercoppa insieme a Trento e Modena, che si sono dovute arrendere nel doppio confronto di fronte alla forza delle due squadre migliori del movimento italiano, che sembrano destinate ad un lungo duello anche per il campionato.

Sfida nella sfida quella l’esperto schiacciatore di Civitanova Osmany Juantorena e il fuoriclasse di Perugia Wilfredo Leon. Curiosità per la prova di Dragan Travica, esperto nuovo palleggiatore degli umbri, allenati dal belga Vital Heynen.

Il pronostico è incertissimo e il campo neutro sembra poter fare aumentare l’equilibrio. Anche alla luce delle tante novità portate nella rosa da parte di Perugia Civitanova parte leggermente favorita, anche se gli umbri hanno avuto la meglio nella finale di Supercoppa 2017, giocata proprio a Civitanova.

La rivincita dei marchigiani è arrivata proprio nella finale di Coppa Italia 2019, giocata a Casalecchio di Reno lo scorso 23 febbraio e vinta per 3-2 dai marchigiani.

OPTA | 24-09-2020 21:10