Volley, in Coppa Italia è tempo di derby lombardo

Il girone A degli ottavi di finale della Coppa Italia di volley si chiude con il derby lombardo tra Milano e Monza. Si gioca mercoledì 23 settembre alle ore 18 al Centro Pavesi di Milano.

Il match non sarà decisivo in chiave qualificazione ai quarti di finale, traguardo già raggiunto da entrambe le squadre che occupano i primi due posti del girone (completato da Verona e Vibo Valentia), ma è facile immaginare che sarà comunque sfida vera, come tutti i derby, dal momento che si giocherà con la mente rivolta al campionato, che si aprirà domenica 27 settembre e che già alla seconda giornata di domenica 3 ottobre vedrà disputarsi curiosamente proprio il derby lombardo, ma all’Arena di Monza.

In una partita che non avrà quindi importanza ai fini del risultato i due tecnici dovrebbero optare per un robusto turnover. Difficile sbilanciarsi in un pronostico, ma si può pensare che Milano sia leggermente favorita, in virtù del fattore campo e del computo dei precedenti: se infatti la gara è inedita in Coppa Italia, in campionato gli incroci sono stati finora 15, con sei successi di Monza e nove di Milano, tra cui le due sfide dello scorso campionato.

Le squadre già qualificate per i quarti di Coppa sono Civitanova, Modena,Perugia e Trento. Gli accoppiamenti saranno effettuati secondo la classifica al termine del girone di andata della Regular Season della SuperLega 2020-2021. I quarti si giocheranno in gara unica in casa della squadra con la miglior classifica. Le quattro vincenti accederanno alla Final Four.

OPTA | 22-09-2020 18:10