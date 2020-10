Volley femminile, altro turno infrasettimanale

Tra un rinvio per Covid-19 e l’altro, prosegue il fitto calendario del campionato di A1 di volley femminile, che stasera torna in scena con un altro turno infrasettimanale. I match che non si giocheranno sono due (Novara-Casalmaggiore e Chieri-Trento) ma negli altri quattro non mancherà lo spettacolo, a partire da Firenze. La favorita d’obbligo è l’Imoco Volley Conegliano di Paola Egonu che finora ha perso solo un set e sabato ha travolto 3-0 anche l’ambiziosa Saugella Monza. Proprio le brianzole sono attesa in casa al riscatto nel derby lombardo con Bergamo.

Il fattore campo dovrebbe essere rispettato da una squadra che finora tra le mura amiche non ha mai perso mentre fuori casa non ha ancora vinto un singolo incontro. Stasera tornerà in campo anche Busto Arsizio che ha finalmente risolto i suoi casi di positività al Coronavirus, tra cui quello dell’eterna Francesca Piccinini, e parte coi favori del pronostico nella partita in trasferta sul campo di una Perugia comunque sempre temibile.

OPTA | 28-10-2020 12:00