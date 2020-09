Virtus-Dinamo, sardi pronti a dilagare ancora

Non è neanche da prendere in considerazione l’ipotesi che sabato pomeriggio la Virtus Roma possa battere la Dinamo Sassari nella gara valida per la Supercoppa italiana. Si gioca nella bolla del GeoVillage di Olbia, anche se formalmente i capitolini sono in casa.

Roma è una squadra in costruzione dopo avere seriamente rischiato di non iscriversi al campionato, dall’altra parte c’è invece un quintetto rodato, nel quale ci sono stati degli innesti e che Gianmarco Pozzecco sta plasmando a propria immagine.

La gara di andata è stata senza storia e indirizzata fin dalle prime battute, con i sardi avanti di 30 all’intervallo (68-38): il match è finito sul punteggio di 114 a 71 e nella Dinamo hanno brillato soprattutto Bendzius (25 punti) e Bilan (20). 43 punti sono un margine devastante, che difficilmente verrà replicato benché i valori delle due compagini siano ben diversi (anche se Roma ha in più Gerald Robinson e Chris Evans). Da prendere in considerazione l’ipotesi che si finisca con uno scarto intorno ai 25 punti.

OPTA | 12-09-2020 09:48