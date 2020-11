Virtus Bologna in Russia con la calcolatrice

La Virtus Bologna si rituffa ancora nell’Eurocup, competizione in cui si sta riuscendo a togliere delle belle soddisfazioni mentre in campionato è in difficoltà.

L’ultima sconfitta subita contro la sorprendente Brindisi ha peggiorato una già non esaltante classifica in Italia, ma in Europa la situazione è decisamente diversa. La squadra di Djordjevic non ha ancora perso e oggi pomeriggio in Russia si gioca il primato con la prima inseguitrice, quel Lokomotiv Kuban già battuto in rimonta nel match di andata.

In questa gara di ritorno la fisicità degli avversari potrebbe fare male a Teodosic e compagni, che dovrebbero cercare di alzare i ritmi. Da tenere sempre in considerazione la differenza canestri per quanto riguarda lo scontro diretto. Il primo obiettivo della Virtus sarà quindi quello di difendere il +6 della sfida del 7 ottobre. In caso di arrivo in volata sarà quindi soprattutto questo il numero con cui fare i conti. Una sconfitta di misura in questo caso potrebbe anche andare bene.

OPTA | 11-11-2020 10:35