Virtus Bologna ad Andorra per il riscatto

L’Eurocup offre subito un’occasione di riscatto alla Segafredo Virtus Bologna. La squadra allenata da Aleksandar Djordjevic sabato sera è infatti incappata nella prima sorprendente sconfitta in campionato, contro la Vanoli Cremona, e non è quindi riuscita a tenere il passo dell’Armani Exchange Milano, unica imbattuta e ora in solitaria in vetta alla classifica dopo tre giornate. Milos Teodosic e compagni già stasera torneranno in campo in una trasferta da non sottovalutare sul parquet del Basquet Club Andorra.

La squadra del Principato tra Spagna e Francia è stata sconfitta dal Monaco 76-82 nella prima giornata ma si è poi imposta 71-60 in casa degli Antwerp Giants. Le V Nere dal canto loro hanno aperto la loro campagna europea con due successi, rispettivamente 76-61 con Lietkabelis e 85-79 con il Lokomotiv Kuban. La strigliata di Djordjevic potrebbe portare a grande attenzione difesa e a un punteggio piuttosto basso. L’obiettivo del tris è alla loro portata. Così come quello del ritorno al successo in campionato domenica nel derby con Reggio Emilia.

OPTA | 13-10-2020 08:33