Virtus: Badalona da prendere con le pinze

L’Eurocup propone l’andata dei quarti di finale. Oggi in campo anche una squadra italiana, la Virtus Bologna di Sasha Djordjevic, che ospiterà gli spagnoli della Joventut di Badalona. Il coach serbo è stato molto chiaro e ha avvisato i suoi: se la vedranno con una squadra che sa stare bene in campo e che può creare problemi con Tomic e Ribas, che hanno portato tanto del loro bagaglio di esperienza di Eurolega, e nelle letture di gioco con Bassas e Dimitrijevic. Detto questo bianconeri favoriti ma non pare semplice che possano vincere con ampio margine chiudendo subito, o quasi, la pratica.

Monaco – la squadra del Principato – parte con i favori del pronostico con Buducnost, mentre l’ultimo match in programma (Kazan ieri ha vinto il derby russo con Kuban 94-88) fa pensare a un successo esterno di Gran Canaria sul parquet dei francesi di Metropolitans 92.

OPTA | 23-03-2021 11:00