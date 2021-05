Villarreal e Manchester United si giocano l’Europa League

E’ il giorno della finale di Europa League. Villarreal e Manchester United si affronteranno per la quinta volta, e ciascuna delle quattro precedenti è finita 0-0 in Champions League tra il 2005/06 e il 2008/09. Il Manchester United ha affrontato il Villarreal più volte senza mai segnare rispetto a qualsiasi altra avversaria nella sua storia. Questa sarà l’ottava finale del Manchester United in una maggiore competizione europea, solo il Liverpool (14) ne conta di più tra i club inglesi. Il Manchester United è uscito vincitore in cinque delle sette precedenti, perdendo solo contro il Barcellona in Champions League sia nel 2008/09 che nel 2010/11. Il Villarreal ha raggiunto una finale europea per la prima volta nella sua storia, diventando l’undicesima squadra spagnola a riuscirci.

Le due precedenti squadre spagnole che hanno raggiunto una finale europea per la prima volta hanno affrontato anche loro un’avversaria inglese in finale (Alavés 4-5 Liverpool nella Coppa UEFA 2000/01 e Siviglia 4-0 Middlesbrough nella Coppa UEFA 2005/06). In ciascuna delle ultime nove occasioni in cui una squadra spagnola ha affrontato un’avversaria inglese in una finale di una competizione europea (inclusa la Supercoppa), il club spagnolo ha vinto la partita. L’ultimo a perdere è stato l’Alavés contro il Liverpool nella Coppa UEFA 2000/01. Il Manchester United potrebbe diventare la nona squadra in 22 stagioni a vincere la Coppa UEFA / Europa League dopo esser stata eliminata nella fase a gironi di Champions League in quella stagione da quando questo metodo è stato introdotto nel 1999/2000. L’ultima squadra a riuscirci è stato l’Atlético Madrid nel 2017/18, mentre l’unica squadra inglese a farlo è stato il Chelsea nel 2012/13.

Il Villarreal è imbattuto in competizioni europee in questa stagione, vincendo 12 volte e pareggiando due (inclusa una vittoria a tavolino per 3-0 contro l’FK Qarabag). Potrebbe diventare la settima squadra a vincere la Coppa UEFA o l’Europa League senza sconfitte nella competizione in quella stagione dopo il Tottenham nel 1971/72, il Borussia Mönchengladbach nel 1978/79, l’IFK Göteborg nel 1981/82 e nel 1986/87 , l’Ajax nel 1991/92 e il Chelsea nel 2018/19

OPTA | 26-05-2021 07:41