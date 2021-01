Vicenza-Venezia: derby da non fallire

Sono 21 i precedenti tra Vicenza e Venezia in Serie B considerando la regular season, con un bilancio in favore dei biancorossi che guidano con 12 successi a fronte di quattro pareggi e cinque sconfitte, tra cui quelle dei due match più recenti. Il Vicenza ha perso quattro degli ultimi cinque derby veneti di cadetteria realizzando solo tre gol nel parziale, dopo aver ottenuto solo una sconfitta nelle precedenti otto gare in Serie B contro avversarie venete.

Le ultime tre vittorie del Venezia in derby veneti di cadetteria sono terminate col punteggio di 1-0, compreso il successo contro il Vicenza nella prima giornata di questa Serie B. Il Venezia ha messo a segno solo sei gol nelle ultime nove gare di Serie B, senza trovare la rete in quattro occasioni nel parziale, dopo aver realizzato almeno due gol in sei delle precedenti sette partite di cadetteria (15 gol nel periodo).

Samuele Longo ha disputato lo scorso campionato cadetto con la maglia del Venezia, realizzando quattro gol in 17 presenze; in questa stagione sono due le sue reti in nove gare giocate col Vicenza. Sette delle 10 reti messe a segno da Francesco Forte in questa Serie B sono arrivate in trasferta, nessun giocatore ha realizzato più gol fuori casa dell’attaccante del Venezia. Da non escludere che la gara si chiuda con pochissime segnature, forse 0.

OPTA | 29-01-2021 11:18