Via al Giro, potrebbe parlare inglese

Finalmente scatta il Giro d’Italia. In una collocazione stagionale assai particolare e dopo un Tour de France spettacolare. Ma anche sulle strade della Penisola ci sarà da divertirsi, perché il fascino della Corsa Rosa non lascia nessuno indifferente.

Il britannico – nonché capitano della Ineos Grenadiers – Geraint Thomas è senza ombra di dubbio il grande favorito della vigilia e in effetti ha tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza. Dovrà guardarsi, per cominciare, dal suo connazionale Simon Yates, recente trionfatore alla Tirreno-Adriatico.

Aleksandr Vlasov potrebbe rappresentare la variabile impazzita, magari con il supporto del suo più esperto compagno di squadra in Astana Jakob Fuglsang. Con il passare delle tappe si capirà se il capitano sarà pronto a trasformarsi in gregario o se, viceversa, sarà in lizza per la vittoria finale. Occhio anche all’olandese Steven Kruijswijk, già capace di indossare la maglia rosa quattro anni addietro.

Il talento di Vincenzo Nibali, infine, non va mai dimenticato.

OPTA | 02-10-2020 10:05