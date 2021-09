Verstappen, il più grande pericolo è la bandiera rossa

Si è preso la sesta pole position nelle ultime sette prove iridate (dal Gran Premio di Francia del 20 giugno, solo in Ungheria non è capitato). E potrà avvalersi del tifo indiavolato dei suoi connazionali. Ma il Gran Premio d’Olanda non sarà certo una passeggiata per il comunque favoritissimo Max Verstappen. L’eroe di casa vanta infatti solo 38 millesimi di vantaggio sul rivale Lewis Hamilton, con lui in prima fila. Il vero pericolo, però, appare un altro.

Il weekend di Zandvoort, per ora, è stato infatti falcidiato dalle bandiere rosse. Sia le sessioni di prove libere che le qualifiche del sabato hanno vissuto frequentissime interruzioni: cinque nelle libere e due nel corso delle qualifiche.

I saliscendi e le decompressioni del tracciato olandese, uniti al forte vento dell’oceano che soffia sulla pista e alle vie di fuga spesso strette, rendono una vera sfida correre a Zandvoort senza commettere errori. Ma soprattutto, dopo Spa, appare sempre più evidente la tendenza a ricorrere alla bandiera rossa in caso di situazioni pericolose. Anche rinunciando al semplice ricorso alla Safety Car.

E proprio una sospensione della gara, con tutte le incognite che ciò comporta, sembra il più grosso ostacolo tra Verstappen e la vittoria nel suo Gran Premio di casa.

OPTA | 05-09-2021 08:51