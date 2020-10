Verona-Monza, derby tra sorprese

Primo turno infrasettimanale per la SuperLega 2020-2021, che nelle prime due giornate non sono mancati i risultati sorprendenti, come la caduta interna di Trento contro Verona o il sofferto successo di Civitanova contro Ravenna.

In testa alla classifica a punteggio pieno veleggiano Perugia e Milano, ma un ruolo da outsider in stagione vorranno ritagliarselo anche la stessa Verona e Monza, di fronte nella terza giornata al PalaOlimpia del capoluogo veneto mercoledì 7 ottobre alle ore 20.30.

La squadra di Soli torna a Verona due settimane dopo la vittoria negli ottavi di Coppa Italia, decisa a fare il bis e a riscattare il ko nel derby della seconda giornata contro Milano. A trascinare i rossoblù ci sarà Adis Lagumdzija, miglior realizzatore del campionato dopo due giornate, chiamato, insieme alla regia di Orduna, a non far sentire le pesanti assenze di Davyskiba e Lanza.

Dall’altra parte i giocatori di esperienza non mancheranno neppure a Stoytchev che potrà contare sulla classe di Kaziyski e sui colpi di Boyer, dati in gran forma.

Verona ha qualcosa in più sul piano tecnico e potrà contare sul fattore campo, anche se la partita sarà giocata di fronte a pochi intimi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. Veneti favoriti, quindi, ma Monza venderà cara la pelle. Un epilogo in tre set sembra improbabile.

