Verona in casa Genoa anche contro la tradizione

Il Genoa ha perso solo una delle ultime nove partite di campionato contro il Verona: dalla stagione 2014/15, solamente contro il Cagliari (20) i liguri hanno ottenuti più punti di quanto fatto contro i gialloblù (18). I liguri hanno vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie A contro il Verona: hanno una striscia aperta di successi interni più lunga solamente contro il Venezia (sette).

I rossoblù hanno infilato sei risultati utili di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2019 e non arriva a sette da dicembre 2014, quando raggiunse quota nove con Gian Piero Gasperini. Il Genoa è la squadra che in Serie A nel 2021 ha mantenuto più volte la porta inviolata (cinque), mentre nei maggiori cinque campionati europei nello stesso periodo hanno fatto meglio solo Lille (sei) e Manchester City (sette, prima del recupero infrasettimanale). Il Genoa ha vinto le ultime tre partite casalinghe in Serie A e non arriva a quattro successi interni di fila da una serie di cinque nell’aprile 2016.

33 punti dopo 22 partite per il Verona che nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A ha fatto meglio a questo punto della stagione solamente nel 2013/14 (35). La Juric-band ha però perso le ultime tre trasferte di Serie A e non fa peggio da maggio 2018 quando toccò quota otto.

Con Davide Ballardini in questa stagione con il Genoa, Mattia Destro sta mantenendo una media di un gol ogni 88 minuti (sei reti in otto partite), mentre con Rolando Maran era fermo a una rete ogni 125 (tre gol in 10 presenze). Kevin Lasagna ha fatto il suo esordio in Serie A al Ferraris, ma contro la Sampdoria, nell’agosto 2015 con la maglia del Carpi; contro il Genoa ha realizzato tre reti, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nel massimo campionato.

OPTA | 20-02-2021 09:31