Verona e Benevento pronti a divertire

Sarà la sfida del Bentegodi tra l’Hellas Verona e il Benevento a chiudere la sesta giornata di serie A. La squadra veneta, ben plasmata da Ivan Juric, si sta dimostrando molto solida. Arriva dal pareggio di Torino con la Juventus e ha tutte le intenzioni di tornare ai 3 punti. Sembra da escludere che il match con i sanniti si possa chiudere a reti inviolate come successe con il Genoa un paio di settimane fa. La formazione di Filippo Inzaghi, neopromossa, ha già dimostrato di essere pericolosa anche se c’è ancora molto da registrare in una retroguardia che subisce troppe reti. I giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive.

La sensazione è che l’incontro di lunedì sera si possa chiudere con tre reti complessive almeno. Attenzione alla possibilità che Ionita realizzi il gol dell’ex mentre in casa degli scaligeri, quando ci sarà spazio per Kalinic (che potrebbe però non partire nell’undici titolare), il croato cercherà in ogni modo di lasciare il segno. Piacciono in chiave gol anche Lapadula e Barak.

OPTA | 02-11-2020 09:17