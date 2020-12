Verona-Cagliari, isolani per sfatare un tabù

Il Cagliari va a Verona per sfatare un tabù. Il Verona ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe in Serie A contro il Cagliari e per la prima volta può ottenere sei successi interni consecutivi contro una singola avversaria nella competizione.

Solo il Milan (11) ha ottenuto più punti del Verona (10) in casa in questa Serie A. Tuttavia, in due delle ultime tre partite interne di campionato i gialloblù non sono andati a segno (contro Sassuolo e Genoa). Nessuna squadra ha perso più trasferte di Serie A del Cagliari da inizio luglio: sei (come Parma e Bologna) su 10 (completano un successo e tre pareggi).

Nessun giocatore ha segnato più gol dell’attaccante del Cagliari João Pedro in questa Serie A con la propria squadra sotto nel punteggio (tre reti, come Romelu Lukaku). Il brasiliano, quindi, ancora una volta, può rappresentare l’ancora di salvezza per la formazione di Di Francesco (attenzione però: ha un problemino a un ginocchio, meglio attendere le formazioni ufficiali). Anche per l’orario (12.30) spesso non digerito dai giocatori c’è da pensare che si possano vedere poche reti e non sorprenderebbe una prima frazione di gioco chiusa sullo 0-0.

OPTA | 06-12-2020 09:43