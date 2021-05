Verona-Bologna sfida tra squadre serene

L’ultimo successo del Verona contro il Bologna in Serie A è arrivato nell’aprile 2016 (tre successi rossoblù e due pareggi da allora): 1-0, grazie al colpo di testa su corner di Samir, al suo esordio assoluto nel massimo campionato. Il Bologna è imbattuto da cinque trasferte di Serie A contro il Verona; l’ultima sconfitta degli emiliani risale al maggio 2001, in un rocambolsco 5-4 per i padroni di casa. Il Verona non vince da sette partite in Serie A, e potrebbe restare per otto gare di fila senza successi nel massimo campionato per la prima volta da agosto 2019.

Il Verona non vince al Bentegodi da sette partite di Serie A; l’ultimo successo dei veneti risale a febbraio contro il Parma: è la più lunga striscia senza vittorie interne per i gialloblù nella competizione dal gennaio 2016 (12 in quell’occasione). Da inizio aprile il Bologna è la squadra che più volte ha terminato un match di Serie A senza segnare alcun gol (quattro su otto gare giocate). Il Bologna ha vinto soltanto tre delle ultime 22 trasferte di Serie A: sei pareggi e 13 sconfitte completano il parziale.

Il Bologna è la squadra che ha subito meno gol in percentuale nei secondi tempi di questo campionato (46%, 27 su 59 totali) e quella che in generale ha incassato meno reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco (solo quattro).

