Verona attende gli sprinter

La tredicesima tappa del Giro d’Italia, la Ravenna-Verona, di 198 chilometri, è una frazione assolutamente piatta che si svolge lungo le strade di pianura del Ferrarese, del Polesine e del Mantovano. Si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano.

Ultimi chilometri in discesa o in falsopiano a salire dai 3500 m all’arrivo. Discesa veloce, con strade ampie e con diverse curve e tornanti. Breve passaggio nell’abitato di San Piero in Bagno. Da segnalare diverse rotatorie da superare negli ultimi km. Retta finale su asfalto.

Viste le caratteristiche della frazione non è difficile pensare che si possa chiudere con una volata. Gaviria freme, Nizzolo ancora di più. E poi bisogna fare attenzione al solito Sagan. Da non sottovalutare Groenewegen ma anche Viviani, che potrebbe celebrare l’incarico prestigiosissimo ricevuto ieri: sarà il portabandiera degli Azzurri alle Olimpiadi di Tokyo.

OPTA | 21-05-2021 07:51