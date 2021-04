Verona al Ferraris per rompere l’incantesimo

La Sampdoria ha vinto sette delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Verona, comprese le due più recente con Claudio Ranieri in panchina (entrambe 2-1). Il Verona ha vinto solo una trasferta su 24 contro la Sampdoria in Serie A: 1-0 nel dicembre 1972, siglato da Roberto Mazzanti.

Il Verona non ha vinto nessuna delle 12 gare di Serie A giocate al Ferraris tra Genoa e Sampdoria nell’era dei tre punti a vittoria; nello stesso periodo (dal 1994/95) solo a San Siro conta più incontri (19) senza neanche un successo. La Sampdoria ha perso sette delle ultime 10 gare contro squadre che iniziano la giornata nella metà alta della classifica, tuttavia uno dei tre risultati positivi è arrivato proprio contro il Verona, 2-1 lo scorso dicembre.

Con un successo il Verona può eguagliare il suo record di vittorie in trasferta in una singola stagione di Serie A, raggiunto nel 1984/85 e nel 2013/14 (sei). Antonio Candreva ha preso parte a sei gol in Serie A nel 2021 (quattro reti, due assist), almeno due in più di ogni altro giocatore della Sampdoria nel periodo.

Ivan Ilic del Verona (22) e Mikkel Damsgaard della Sampdoria (28) sono due dei quattro giocatori più giovani con almeno 20 presenze in questa Serie A insieme a Singo del Torino (21) e Vignato del Bologna (25).

Antonin Barak ha segnato sette gol in questa Serie A (di cui quattro nel 2021), solo due giocatori stranieri hanno fatto meglio con il Verona in una singola stagione nel massimo campionato nel XXI secolo: Juan Iturbe (otto nel 2013/14) e Adrian Mutu (12 nel 2001/02).

