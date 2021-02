Verona a caccia di un record

Il Verona ha ottenuto quattro punti nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato, dopo una serie di tre sconfitte di fila; in Serie A non arriva ad almeno tre gare di fila senza sconfitte contro i bianconeri dagli anni 80. Il Verona ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe contro la Juventus in Serie A, tanti successi quanti quelli ottenuti nei precedenti nove confronti interni.

Dovesse vincere, il Verona registrerebbe il proprio record di punti dopo 23 partite di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria; il record attuale è di 36 nel 2013/14. Dopo aver ottenuto un punto in quattro gare interne, il Verona ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A e non fa meglio da una striscia di quattro tra gennaio e giugno 2020, serie in cui riuscì a battere anche la Juventus.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante volte quante nelle precedenti 27: nel periodo la squadra bianconera è, insieme all’Inter, quella che conta più clean sheet in Serie A. La Juventus ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A, tante sconfitte quante nelle precedenti 11.

La formazione di Pirlo è la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (14 gol), solamente Crotone e Parma (uno) ne hanno realizzati meno del Verona (tre) nello stesso intervallo.

