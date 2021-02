Veretout mette nel mirino Platini

La Roma ha vinto tutte le tre sfide di Serie A contro il Benevento, 14 a 4 il bilancio delle reti realizzate: mai meno di quattro a match per un undici che detiene anche il record nella storia della Serie A sia per vittorie consecutive (attualmente 26) contro squadre neopromosse che per gare in gol di fila (53) contro formazioni provenienti dal torneo cadetto.

Quella di Fonseca è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei in corso ad aver registrato il 100% di vittorie contro squadre attualmente nella metà bassa della rispettiva classifica (11 vittorie su 11); ha però perso ben quattro delle ultime sei trasferte di Serie A, incluse le ultime due. Non registra una striscia di tre sconfitte fuori casa di fila in campionato dal gennaio 2013.

L’attaccante del Benevento Gianluca Caprari (ex della partita) ha segnato tre gol contro la Roma in Serie A (tra cui una rete nel match d’andata), solo contro la Fiorentina ha messo a segno più reti nel torneo (quattro).

Jordan Veretout è a quota nove gol in questo campionato: può diventare il secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A, dopo Michel Platini (nel 1982/83, 1983/84, 1984/85 e 1985/86).

