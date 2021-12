Venezia e Ternana aprono le danze

Sarà la sfida tra il Venezia e la Ternana ad aprire i sedicesimi di finale di Coppa Italia che si disputeranno con gara secca.

I lagunari sono reduci dal pareggio nel campionato di serie A con la Juventus mentre gli umbri, che sono in lizza per la promozione, che arrivano dalla sconfitta casalinga con il Benevento, sabato torneranno in campo per il torneo cadetto in una sfida tutt’altro che banale: il derby con il Perugia al Curi.

Attenzione quindi al turn over per l’undici di Lucarelli, ma naturalmente anche tra i padroni di casa potrebbero esserci molte novità di formazione rispetto al match con i bianconeri.

OPTA | 14-12-2021 10:40