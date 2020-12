Venete in campo in questo lunedì

Alle 18 Padova-Triestina per la serie C, alle 21 Reggina-Venezia, anticipo di serie B. Due squadre venete impegnate lunedì nei rispettivi campionati.

Impegni non facili per entrambe ma entrambe hanno le carte in regola per ottenere i 3 punti. Certo i biancoscudati, anche per il fattore campo, hanno più chance dei lagunari. Che però sono alla ricerca di un pronto riscatto dopo la sconfitta casalinga patita per mano del Monza venerdì scorso.

La Reggina ha a sua volta bisogno di vincere, la classifica non è delle migliori: al momento il ruolino dei calabresi conta 2 successi, 5 sconfitte e 4 pareggi. In attacco la coppia Rivas-Bellomo. In avanti tra gli ospiti attenzione a Forte e ad Aramu, due che vedono la porta e che potrebbero approfittare delle titubanze della retroguardia amaranto, reduce dalle 3 reti subite sul campo del Chievo.

OPTA | 14-12-2020 15:17