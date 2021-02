Varese-Cremona, punti salvezza in palio

Non inganni la classifica. Quella fra la Openjobmetis Varese e la Vanoli Cremona si prospetta come una sfida appassionante, non soltanto per motivi geografici. Le due squadre, infatti, navigano nei bassifondi della classifica e cercheranno, in uno dei tanti derby lombardi della Lega Basket Serie A, due punti importantissimi in chiave salvezza.

A partire con i favori del pronostico è la squadra biancorossa, allenata da Massimo Bulleri: dalla sua ha il recentissimo successo conttro Brindisi (risultato che ha interrotto una serie di sei sconfitte consecutive) e potrà contare sul nuovo acquisto John Egbunu, anche se dal punto di vista della prestazione individuale è inevitabilmente Luis Scola l’uomo su cui puntare. L’argentino è l’unico giocatore dell’attuale massima serie a viaggiare oltre i 20 punti di media ed è molto difficile che scenda sotto la doppia cifra in un’occasione così importante.

Dall’altra parte gli uomini di coach Paolo Galbiati arrivano da quattro ko consecutivi. L’ex di giornata Fabio Mian e il veterano Peppe Poeta potrebbero essere due uomini chiave qualora la partita terminasse punto a punto. Un’opzione, quest’ultima, non da escludere, vista la posta in palio.

OPTA | 06-02-2021 20:25