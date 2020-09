Van Aert vuole colpire ancora

Una meritata giornata di riposo per la carovana del Tour de France è passata. Martedì la maglia gialla Roglic e tutti gli altri concorrenti sono pronti per ripartire con destinazione Saint-Martin-de-Ré: con ogni probabilità la frazione – che partirà da Le Château d’Oléron e che è lunga 169.5 chilometri – si chiuderà con una volata in quella che sicuramente è un’ambientazione particolare.

Indubbiamente particolare sarà anche tutta la tappa, su un percorso decisamente pianeggiante e che collega due isole, l’Île d’Oléron e l’Île de Ré. Ci saranno anche quasi tre chilometri sul lungo ponte che unisce una delle due isole al continente a rendere ancora più caratteristica la frazione.

Attenzione, ancora una volta, a Wout Van Aert, che si è già dimostrato assai brillante. Le alternative al talento belga naturalmente non mancano e non si può lasciare fuori dal ventaglio dei favoriti Sam Bennett, così come Ewan. Attenti anche a Bol e per i più coraggiosi c’è la sorpresa Venturini da prendere in considerazione: il ragazzo sogna il colpaccio.

OPTA | 07-09-2020 18:31