Valentino Rossi vuole fare cifra tonda

Ventiseiesima stagione nel Motomondiale per Valentino Rossi, che è alla ricerca della cifra tonda in quanto a podi nella classe regina e che correrà a Losail il primo Gran premio con i colori del Team Petronas, comunque in sella a una Yamaha.

Nessun pilota ha vinto più spesso al Gran Premio del Qatar di Valentino Rossi (4, insieme all’australiano Casey Stoner), anche se la sua ultima vittoria risale al 2015.

Valentino Rossi è anche il pilota con il maggior numero di podi sul circuito di Losail nella massima categoria (10). È arrivato tra i primi tre in cinque delle sue ultime sette gare su questo circuito e se raggiungerà il podio nel prossimo Gran Premio del Qatar, diventerà il primo pilota a raggiungere i 200 podi in 500cc / MotoGP.

Tuttavia, Valentino Rossi ha raggiunto un podio solo nelle sue ultime 28 gare. Infatti, nel 2020 è salito solo una volta sul podio ed è stata la sua peggiore stagione 500cc / MotoGP dal 2011 quando correva per la Ducati.

OPTA | 26-03-2021 11:03