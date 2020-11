Valencia, Rins si candida. Italiani in difficoltà

Una tappa fondamentale nella corsa al campionato del mondo delle MotoGp del 2020 è quella che va in scena domenica pomeriggio al circuito Ricardo Tormo di Valencia: c’è il Gran premio d’Europa, terzultima tappa della rassegna iridata più anomala di sempre, per mille motivi. E particolare è stata anche la giornata di sabato, con la pole position di Pol Espargarò. Il pilota catalano della Ktm, dopo tre podi in questa stagione, proverà a centrare la sua prima vittoria in classe regina e con la casa austriaca, che tra l’altro lascerà per approdare in Honda HRC. Più di lui, però, sembra avere le carte in regola per vincere a Valencia il suo connazionale Alex Rins con la Suzuki: un successo che gli consentirebbe di poter ambire alla conquista del Mondiale.

Sembrano tagliati fuori nella circostanza i piloti italiani. A Morbidelli servirà una grandissima impresa per arrivare primo, a Valentino Rossi, al rientro dopo lo stop causa Covid-19 un miracolo e ad Andrea Dovizioso addirittura qualcosa di più. Dita incrociate infine in casa Aprilia per un Aleix Espargarò per una volta potenzialmente anche da top-5.

OPTA | 08-11-2020 09:04