Valencia, Joan Mir con la calcolatrice

A Joan Mir basta un podio per diventare campione del mondo delle MotoGp e quindi succedere a Marc Marquez, il grande assente di un 2020 veramente anomalo per mille motivi. Ma non è per niente detto che il pilota della Suzuki lo colga a Valencia, anche se potrebbe non essere necessario per avere già al Ricardo Tormo la certezza del titolo. Franco Morbidelli, che è in pole, è a -45 e a due gare dall’epilogo serve qualcosa più di un miracolo perché possa riaprire i giochi. Ma domenica l’italobrasiliano può vincere il Gp, magari prendendo il largo fin da subito, visto che partirà davanti a tutti.

A dargli filo da torcere ci saranno sicuramente Jack Miller e Takaaki Nakagami: il giapponese farà tesoro di quanto successo al Gran premio di Teruel, sulla pista di Aragon, quando scattato dalla pole è caduto dopo avere percorso pochi metri.

Per Valentino Rossi, che sta chiudendo davvero male la sua esperienza con la Yamaha ufficiale, obiettivo finire il Gran premio: un podio sarebbe incredibile ma stiamo parlando di chi ha scritto la storia del motociclismo.

OPTA | 15-11-2020 05:14