Val Gardena, la libera maschile promette spettacolo

Sabato andrà in scena la discesa libera maschile della Val Gardena. Gara valida per la Coppa del Mondo.

Se le donne italiane stanno facendo faville, gli uomini si difendono con onore ma non sarà facile che sia un azzurro a imporsi, anche se Dominik Paris ha talento da vendere: ad avere le carte in regola più di tutti per realizzare il tempo più rapido è Alexsander Aamodt Kilde, che sta attraversando un grandissimo momento di forma come dimostrato a Beaver Creek.

Le alternative al norvegese, insieme con Paris, non mancano: occhio a Feuz e Mayer, soprattutto.

OPTA | 15-12-2021 11:46