Us Open, quattro italiani si battono per andare al terzo turno

Erano in dieci, sono rimasti in quattro gli italiani in lizza agli Us Open. Spiace anche perché già nel secondo turno ci sarebbero potuti essere alcuni elettrizzanti derby.

Matteo Berrettini se la vedrà con Corentin Moutet, che ha battuto Stefano Travaglia: il romano ha tutto per vendicare il marchigiano. Jannik Sinner, che avrebbe potuto sfidare Marco Cecchinato, affronterà il suo giustiziere Zachary Svajda. Altoatesino favorito con il classe 2002.

Sarà decisamente più, sulla carta, per Lorenzo Musetti. Si è finalmente sbloccato sconfiggende Emilio Nava ma Reilly Opelka è un osso duro e lo ha già battuto a Roma con un doppio 6-4. Ad Andreas Seppi, epico contro Fucsovics, è difficile chiedere un miracolo con Hurkacz. Ma mai dire mai….

OPTA | 02-09-2021 06:40