Us Open: per Thiem e Zverev appuntamento con la storia

Atto finale inedito per quel che riguarda il tabellone maschile degli Us Open di tennis: a contendersi il titolo del secondo Slam di questa particolarissima stagione 2020 saranno due giocatori mitteleuropei, l’austriaco Dominic Thiem e il tedesco (di origine russa) Alexander Zverev. Una sfida affascinante, che comunque vada iscriverà un nuovo nome nell’albo d’oro ultracentenario del torneo di Flushing Meadows.

Il favorito dai bookmakers è senza dubbio Thiem: non solo perché è il numero 3 della classifica Atp (Zverev è settimo), ma anche perché nel corso del torneo ha perso un solo set, nel terzo turno contro Marin Cilic, mostrando globalmente di tenere bene il campo contro diverse tipologie di avversario, dai rapidi contrattaccanti come Alex De Minaur a giocatori più potenti, che fanno del servizio come arma principale, come Daniil Medvedev (sconfitto in semifinale).

Inoltre, Thiem vanta sette vittorie nei nove precedenti contro Zverev, l’ultima delle quali in semifinale agli Australian Open dello scorso gennaio. Se c’è però un tennista che può insidiare l’austriaco è proprio il tedesco, che ha saputo reagire spesso alle difficoltà incontrate nel torneo, rimontando un set di svantaggio contro Adrian Mannarino al terzo turno e Borna Coric nei quarti, e addirittura due set nell’epica semifinale vinta contro Pablo Carreño Busta.

Puntare su Thiem, quindi, vuol dire andare sul sicuro ma dare il beneficio del dubbio a Zverev (puntando non per forza a una vittoria, ma anche a uno o due set portati a casa) potrebbe essere un buon affare.

OPTA | 13-09-2020 07:54