Us Open, per Berrettini vietato fallire contro Humbert

Sono appena tre, sui dodici partenti iniziali tra uomini e donne, i tennisti italiani qualificatisi per il secondo turno degli Us Open. Tra sorteggi sfortunati e prestazioni deludenti, a vedere la luce sono stati i soli Matteo Berrettini, che ha avuto la meglio sul giapponese Soeda soffrendo solo nel primo set, vinto al tie-break, prima di prendere il largo (6-1, 6-4), Salvatore Caruso, che ha regolato in quattro set l’australiano James Duckworth, e Camila Giorgi, che ha sconfitto in rimonta la belga Alison Van Uytvanck.

Le speranze di arrivare alla seconda settimana sono quasi tutte incentrate su Berrettini, numero 8 della classifica Atp e testa di serie numero 6, che nel secondo turno se la vedrà con Ugo Humbert, numero 42 del mondo.

Il pronostico è tutto dalla parte del semifinalista 2019 agli Us Open, ma il francese, che ha curiosamente eliminato al primo turno in tre set un altro giapponese, Yuichi Sugita, non va sottovalutato.

Il 2020 è stato infatti finora il miglior anno della carriera di Humbert, che ha raggiunto il punto più alto in classifica dopo aver vinto il primo torneo della carriera, a gennaio sul cemento di Auckland, superando in finale il connazionale Benoit Paire.

Berrettini potrà far valere la propria superiore fisicità, oltre che la tecnica, ma servirà qualcosa di più rispetto a quanto visto nel torneo di Cincinnati, dove il romano è uscito già agli ottavi perdendo contro Reilly Opelka.

In caso di successo l’avversario ai sedicesimi sarà il vincente del derby nordico tra il finlandese Emil Ruusuvuori e il norvegese Casper Ruud. Il sogno è il derby italiano agli ottavi con Caruso. Ma la strada da fare è ancora tanta…

