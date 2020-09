Us Open, Medvedev-Thiem: molto più di una semifinale

La testa di serie numero due, la numero tre, la numero cinque e la numero venti. Questo il quadro dei semifinalisti degli Open degli Stati Uniti edizione 2020. Evidente che all’appello manca Novak Djokovic, protagonista della clamorosa “auto-esclusione” agli ottavi contro lo spagnolo Carreno-Busta, che ha colto al volo l’occasione eliminando anche il russo Shapovalov e spingendosi fino al penultimo atto del torneo. Il suo avversario in semifinale sarà il tedesco Zverev, in una gara che sembra avere un favorito ben definito.

Molto più difficile capire chi la spunterà nell’altra semifinale, quella tra il russo Daniil Medvedev, numero cinque della classifica Atp, e l’austriaco Dominic Thiem, numero tre. Quella che gli addetti ai lavori considerano una finale anticipata si giocherà alle ore 22 italiane di venerdì 11 settembre. Reduci dalle affermazioni nei quarti rispettivamente contro Rublev e De Minaur, Medvedev e Thiem si presentano in gran forma: il russo sembra stare leggermente meglio e non solo per il percorso netto compiuto nel torneo, dove non ha perso un set (Thiem ha invece ceduto un set a Cilic negli ottavi), ma nel derby contro Rublev Medvedev ha sofferto, dovendo ricorrere a due tie break.

Thiem cerca la terza finale in carriera in un Slam dopo Parigi 2019 e gli Australian Open del 2020,mentre Medvedev cerca il bis a Flushing, dove nel 2019 è stato sconfitto da Nadal.

I precedenti tra i due sono quattro, nessuno in un torneo dello Slam. Thiem conduce per 2-1, ma sul cemento il bilancio è in perfetta parità: Thiem si impose nel 2018 a San Pietroburgo per 6-2 3-6 7-6(2), mentre Medvedev si prese la rivincita nel 2019 a Montreal vincendo per 6-3 6-1.

10-09-2020